1 Rue des Olympiades Quai des Rêves Lamballe-Armor Côtes-d’Armor Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03 21:30:00

Pour obtenir une augmentation, il y a un long chemin semé d’embûches à parcourir. Il faut que : la secrétaire du chef de service soit là, qu’elle soit de bonne humeur, que le chef de service soit là, qu’il entende quand on frappe, qu’il dise d’entrer, qu’il se laisse convaincre, qu’il concède l’augmentation. Du moins qu’il en parle à son tour à son propre chef de service… Écrit par Georges Perec peu après les événements de 1968, ce dialogue féroce et comique dénonce les systèmes bureaucratiques régentés par des hiérarchies cyniques.

Les truculents comédiens, Olivier Dutilloy et Anne Girouard (révélée au grand public dans le rôle de la reine Guenièvre dans Kaamelott), sous la direction précise d’Anne-Laure Liégeois, poussent haut et fort l’art de la dérision et l’appétit du ridicule. On s’indigne, on compatit, mais surtout, on rit !

