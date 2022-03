Théâtre : L’Auberge du glacier Villard-Léger Villard-Léger Catégories d’évènement: Savoie

Villard-Léger

Théâtre : L’Auberge du glacier Villard-Léger, 19 mars 2022, Villard-Léger. Théâtre : L’Auberge du glacier Villard-Léger

2022-03-19 – 2022-03-19

Villard-Léger Savoie Villard-Léger EUR La troupe de théâtre “Les Fous du Lac” présente “L’Auberge du Glacier”. lesfousdulac73@gmail.com +33 6 10 87 14 29 Villard-Léger

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Villard-Léger Autres Lieu Villard-Léger Adresse Ville Villard-Léger lieuville Villard-Léger Departement Savoie

Villard-Léger Villard-Léger Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villard-leger/

Théâtre : L’Auberge du glacier Villard-Léger 2022-03-19 was last modified: by Théâtre : L’Auberge du glacier Villard-Léger Villard-Léger 19 mars 2022 Savoie Villard-Léger

Villard-Léger Savoie