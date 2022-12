Théâtre : L’Auberge du Caramel Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Seine-Maritime Dans le cadre du Festival Côté Cours, Côté Jardin.

Par la Compagnie Les tréteaux de Juillet. Des religieuses ont décroché l’autorisation de prendre quelques jours de congés exceptionnels car les locaux de leur congrégation sont en travaux… Mais voilà : faire une réservation dans une auberge n’est pas forcément à la portée de n’importe qui… …et la surprise va être grande, très grande. Une pièce un peu déjantée où l’improbable rejoint l’impossible tout en restant très volontairement tout public ! Mise en scène : Marie Stepowski.

Texte : Jean-Luc Pecqueur. Tout public.

Dans le cadre du Festival Côté Cours, Côté Jardin.

Informations – réservations au 02 35 13 30 09.

