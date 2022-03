Théâtre Latour du Moulin “Sexe et jalousie” Lugon-et-l’Île-du-Carnay Lugon-et-l'Île-du-Carnay Catégories d’évènement: Gironde

Lugon-et-l'Île-du-Carnay

Théâtre Latour du Moulin "Sexe et jalousie" Lugon-et-l'Île-du-Carnay
2022-05-06 21:00:00 – 2022-05-06 23:00:00

2022-05-06 21:00:00 – 2022-05-06 23:00:00

Lugon-et-l'Île-du-Carnay Gironde
EUR 9

Comédie de boulevards, (pour tout public) est interprétée avec bonne humeur, par Brigitte et Josian DEJEAN, Gérard ARQUEY, Amandine BONVIN, Sophie Accocé, et Brigitte DESLANDES, accompagné à la régie par Thierry ARNAUDIN et Grégori Accocé

Synopsis : "Si un mari tient à sa femme, c'est qu'il l'aime, sans aucun doute… Avec tout ce que comporte l'amour, sentiments et instinct de propriété… Alors si un autre homme tente de lui prendre sa femme, voilà notre mari qui n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance…"

Lugon-et-l’Île-du-Carnay

