Marseille Soirée LANCEMENT DE SAISON Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Soirée LANCEMENT DE SAISON Samedi 14 octobre, 18h30 Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse Entrée libre Préparez-vous à voyager, et gratuitement s’vous plaît : 3, 2, 1 … décollage ! > À 18h30, le groupe « Sambadaora » fera résonner sa samba d’Amérique du sud dans les jardins du théâtre pour accueillir le public

> À 19h45, les trois membres de l’équipage de l’Astronef présenteront leur nouvelle saison 2023/2024 (théâtre, danse, musique, jeune public, ateliers)

> À 20h, Cécile Leclerc nous fera l’honneur de sa première avec “Charlie”, une poétique création théâtrale « dansée » aux accents britanniques

> À 21h30, Theo Radakovitch « ambiancera » le théâtre avec “Osoba”, un concert mêlant musique traditionnelle ethnique et électronique – Spectacles gratuits

– Restauration sur place aux saveurs syriennes

– Infos et réservations : contact@astronef.org ou 04 91 96 98

_____________________________________________________________

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

