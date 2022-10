De Vives Voix # 18: SenLimO Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse, 15 octobre 2022, Marseille.

De Vives Voix # 18: SenLimO Samedi 15 octobre, 18h00 Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse

5€

Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet 13015 Marseille Marseille 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

15 octobre 18h / Théâtre Astronef / Sortie de résidence

SenLimO – Création musicale et polyphonique

Dominique Beven, Julie Charpentier, Lise Massal,

Isabelle Miard, Deborah Nabet, Laurent Pernice

SenLiMo Nous sommes des Oiseaux

Chants de migrations et d’exil.

SenLimO puise son inspiration première dans les chants d’exil du monde entier. Son répertoire regroupe dans une même esthétique certains de ces chants réarrangés par le groupe et des compositions originales de Laurent Pernice. D’humeur vagabonde l’ensemble, plutôt acoustique, s’enrichit parfois d’ajouts de musique électronique, d’inspiration jazz, classique ou contemporaine.

Les morceaux brassent les styles tout comme les géographies, les plaines comme les montagnes, les océans comme les déserts…

Le nom du projet » Nous sommes des Oiseaux » provient notamment d’un court poème écrit par un SDF, ancien musicien de l’Orchestre national d’Alger, en déshérence dans un quartier défavorisé de Clermont-Ferrand, enregistré par le groupe et diffusé dans ce morceau.

On entend aussi la voix d’un sans-papiers, en provenance de Guinée-Conakry racontant, non sans fierté, son périple à pied jusqu’en France.

La poésie s’égrène tout au long du spectacle et, en écho à ces voix, d’autres poèmes – poèmes d’auteurs et compositions originales – viennent répondre…

Parce qu’il est important d’ancrer le voyage dans le réel.

Parce que les hommes et les femmes qui s’exilent sont généralement en difficulté et qu’ils sont surtout remplis d’un espoir infini…

Théâtre Astronef – 18 Chemin de Mimet, 13015 Marseille

Tarif unique : 5 €

BILLETTERIE SUR PLACE LE SOIR DU CONCERT



