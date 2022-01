Théâtre « l’assassinat du curé Fauvel » La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Théâtre « l’assassinat du curé Fauvel » La Ferté Macé, 10 juin 2022, La Ferté Macé. Théâtre « l’assassinat du curé Fauvel » La Ferté Macé

2022-06-10 20:30:00 – 2022-06-10

La Ferté Macé Orne Fresque historique sur » 1796 – l’assassinat du Curé Fauvel ».

Spectacle musical de théâtre et de danse mis en scène par Philippe FATUS.

Entrée libre – participation au chapeau. Fresque historique sur » 1796 – l’assassinat du Curé Fauvel ».

Spectacle musical de théâtre et de danse mis en scène par Philippe FATUS.

Entrée libre – participation au chapeau. Fresque historique sur » 1796 – l’assassinat du Curé Fauvel ».

Spectacle musical de théâtre et de danse mis en scène par Philippe FATUS.

Entrée libre – participation au chapeau. La Ferté Macé

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Macé, Orne Autres Lieu La Ferté Macé Adresse Ville La Ferté Macé lieuville La Ferté Macé Departement Orne

La Ferté Macé La Ferté Macé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-mace/

Théâtre « l’assassinat du curé Fauvel » La Ferté Macé 2022-06-10 was last modified: by Théâtre « l’assassinat du curé Fauvel » La Ferté Macé La Ferté Macé 10 juin 2022 La Ferté-Macé Orne

La Ferté Macé Orne