Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Drôme, Loriol-sur-Drôme Théâtre : L’art de la chute Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Loriol-sur-Drôme

Théâtre : L’art de la chute Loriol-sur-Drôme, 10 juin 2021-10 juin 2021, Loriol-sur-Drôme. Théâtre : L’art de la chute 2021-06-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-17

Loriol-sur-Drôme Drôme C’est comique, c’est absurde, c’est l’Art de la Chute !

Réservation obligatoire mail ou téléphone / Tout public / Durée 1h15

Les dispositions sanitaires nécessaires seront prises pour que la soirée se déroule dans les meilleures conditions. C’est comique, c’est absurde, c’est l’Art de la Chute !

Réservation obligatoire mail ou téléphone / Tout public / Durée 1h15

Les dispositions sanitaires nécessaires seront prises pour que la soirée se déroule dans les meilleures conditions.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Loriol-sur-Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Loriol-sur-Drôme Adresse Ville Loriol-sur-Drôme