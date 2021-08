Moulins Palais de justice Allier, Moulins Théâtre : l’art de dire Palais de justice Moulins Catégories d’évènement: Allier

Palais de justice, le dimanche 19 septembre à 14:30

Théâtre : l’art de dire Dimanche à 14 h 30 – 15 h 30 et 16 h 30 RDV dans la cour du Palais de Justice 20, rue de Paris Durée : ½ heure Le Palais de Justice fut longtemps un collège jésuite, l’un de ces hauts lieux d’éducation, où l’on apprenait l’art de l’éloquence…Le théâtre, moyen le plus abouti de cet apprentissage, était l’objet de cours hauts en couleurs, ponctués de répétitions et de représentations. La compagnie Tim la Parade fera écho à cette transmission de l’art de dire, de se mouvoir, de persuader. Curieux clin d’œil de l’histoire quand on sait que l’arme oratoire hante aussi les prétoires ! En partenariat avec le ministère de la Justice et le Conseil départemental d’accès au droit. Théâtre : l’art de dire Palais de justice palais de justice moulins Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

