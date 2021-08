Saint-Vallier Hôtel de ville Drôme, Saint-Vallier Théâtre : l’art de dire Hôtel de ville Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Théâtre : l'art de dire Hôtel de ville, 17 septembre 2021, Saint-Vallier.

Hôtel de ville, le vendredi 17 septembre à 18:30

Hôtel de Ville Théâtre : L’art de dire Vendredi 17 septembre à 18h30 RDV sur le parvis de l’Hôtel de Ville Durée ½ heure Une évocation de l’art de l’éloquence, que l’on apprenait non loin, au collège des jésuites, actuel Palais de Justice. Le théâtre, moyen le plus abouti de cet apprentissage, était l’objet de cours hauts en couleurs, ponctués de répétitions et de représentations. La compagnie Tim la Parade fera écho à cette transmission de l’art de dire, de se mouvoir, de persuader. Hôtel de Ville. Hôtel de ville 12 Place de l’Hôtel de Ville Mouins Saint-Vallier Drôme

