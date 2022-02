Théâtre « L’Arnaqueuse » Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand Catégories d’évènement: Marne

Mourmelon-le-Grand

Théâtre « L’Arnaqueuse » Mourmelon-le-Grand, 20 mai 2022, Mourmelon-le-Grand. Théâtre « L’Arnaqueuse » Mourmelon-le-Grand

2022-05-20 – 2022-05-20

Mourmelon-le-Grand Marne Mourmelon-le-Grand Dans l’Arnaqueuse, on suit l’histoire de Luc, à la recherche de l’amour avec un grand A, et de Clara, love coach obnubilée par l’argent. Entre humour et séduction, les deux personnages enchainent les répliques tordantes, et sans vulgarité !

Navigant entre Pretty Woman et le Dîner de Cons, cette pièce de théâtre a connu un énorme succès au Festival d’Avignon. evenementiel@villedemourmelonlegrand.fr +33 3 26 66 57 08 http://www.mourmelonlegrand.fr/ Mourmelon-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Mourmelon-le-Grand Autres Lieu Mourmelon-le-Grand Adresse Ville Mourmelon-le-Grand lieuville Mourmelon-le-Grand Departement Marne

Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourmelon-le-grand/

Théâtre « L’Arnaqueuse » Mourmelon-le-Grand 2022-05-20 was last modified: by Théâtre « L’Arnaqueuse » Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand 20 mai 2022 Marne Mourmelon-le-Grand

Mourmelon-le-Grand Marne