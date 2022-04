THÉÂTRE L’ARLEQUIN – FAITES COMME CHEZ VOUS Remiremont, 6 mai 2022, Remiremont.

Remiremont Vosges

8 EUR

Nathalie et Alain s’apprêtent à sortir pour aller fêter l’anniversaire de ce dernier au restaurant “Chez Jacky”, cauchemar de la langouste encore vivante et rêve des papilles gustatives d’Alain. Après un début de soirée plutôt mouvementé, les voilà enfin sur le départ. C’est sans compter sur l’intrusion, pour le moins loufoque et musclée, du commissaire Galois et de l’inspecteur Letallec. Un vol d’œuvre d’art a eu lieu au Mont de Piété et ils possèdent certains renseignements leur faisant penser que le coupable se cache dans l’appartement d’en face. Une seule solution pour le confondre : effectuer une étroite surveillance de chez Alain et Nathalie. En effet, les fenêtres de leur salon offrent un point de vue imprenable sur la planque du coupable supposé. Dès lors, la soirée “Langouste pour deux” se transforme en soirée “Poulet pour tout le monde”. Alors bon appétit et “Faites comme chez vous” !!!

+33 3 29 62 59 12

Théâtre l’Arlequin

