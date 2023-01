THEATRE « LARGUEZ LES AMARRES » AU LOROUX-BOTTEREAU Le Loroux-Bottereau, 4 février 2023, Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau.

8 EUR Dans une pension de famille, trois amis, Claude, Gilbert et Maurice ainsi que la patronne s’affairent à leur petite belote matinale. Claude et Gilbert sont deux joyeux lurons s’amusant à monter des bateaux aux touristes de passage. Maurice, quant à lui, semble complètement perdu et vraiment tracassé. C’est Jeanne, sa femme, autoritaire et très dominatrice qui lui mène la vie dure. Bien que ses amis lui conseillent de “larguer les amarres”, Maurice toujours amoureux malgré tout, ne peut s’y résoudre. Claude et Gilbert vont alors inventer un stratagème pour le sortir de cette position insoutenable et le faire passer pour un héros sous les yeux de sa femme. Bien évidemment, ce scénario bien rodé ne va pas se passer tout à fait comme prévu ! Quiproquos, situations insolites et évènements imprévus sont au rendez-vous.

Venez vous détendre à la pièce de théâtre « Larguez les amarres » de Jean-Claude Martineau jouée par La troupe Les Comic O Loroux, le 4, 10, 11, 14, 17 et 18 février à 20h30 et les 5, 12, 19 février à 15h.

+33 7 68 91 64 47 http://www.theatrecomicoloroux.fr/

