2022-03-20 15:00:00 – 2022-03-20 SALLE DES FÊTES ROUFFIGNY

Représentation théâtrale, interprétée par la troupe Slam' va bien et Paradise composition, 15h à la salle des fêtes de Rouffigny. Entrée gratuite, sur réservation au 02 33 51 38 17.

