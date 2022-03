Théâtre : L’Apocalypse selon Günther Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier Aisne Tergnier Rendez-vous le mardi 17 mai à 20h30 pour une pièce de théâtre de la Compagnie Protéo au Centre Culturel Municipal François Mitterrand de Tergnier. Le 6 août 1945, la famille Anderson mange son repas devant la télévision comme chaque jour. Dans ce quotidien, elle assiste à l’horreur des images d’Hiroshima, suite au largage de la première bombe atomique par les Etats-Unis sur le Japon. Tristesse alors : le repas n’a plus la même saveur. Des images qui perturbent le déroulement habituel du fameux dimanche après-midi en famille. L’apocalypse selon Günther est le jugement fou d’un monde délirant en proie à l’apocalypse. Une recherche inspirée des textes du philosophe Günther Anders pour un théâtre de corps, cruel, étrange et drôle. Tout public dès 14 ans Plein tarif : 8€

