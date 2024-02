THEATRE LAPIN LAPIN Rue du Docteur Duboueix Clisson, vendredi 22 mars 2024.

THEATRE LAPIN LAPIN Rue du Docteur Duboueix Clisson Loire-Atlantique

Une pièce de Coline Serreau Mise en scène par Kamal Rawas. Coline Serreau distille avec beaucoup d’humour un message politique et humaniste d’une brûlante actualité.

Théâtre sur Lie vous présente « LAPIN LAPIN », une pièce de Coline Serreau, mise en scène par Kamal Rawas.

« Chez les LAPIN y’a des enfants qui reviennent sans prévenir et des matelas qui s’entassent sans gêne. Y’a des anarchistes, des policiers, des femmes libres, des amoureux éconduits, des huissiers, des voisines, des fauteuils Louis XVI et même des extraterrestres. Vous voyez, chez les LAPIN, rien ne rentre dans les cases, ça déborde, surtout d’amour ça y’en a partout, partout. »

les 22,23 mars à 20h30

24 mars à 17h

29,30 mars à 20h30

31 mars à 17h 9 9 EUR.

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-31

Rue du Docteur Duboueix ESPACE SAINT JACQUES

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire theatresurlie@gmail.com

