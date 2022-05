Théâtre Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau Finistère Landivisiau Spectacle de fin d’année des ateliers théâtre « groupe des enfants » du service enfance famille de la ville de Landivisiau. « Les couleurs de l’Arc en Ciel » : panique au royaume de l’arc en ciel : les couleurs sont en grève, et un mystérieux semeur de pagaille se promène avec un plan mystérieux…. « Le fantôme de Canterville » : Le fantôme d’Aliénor de Canterville, morte dans la fleur de l’âge, hante depuis des siècles le château de sa famille, situé à Plouezoc’h, en Bretagne. Elle y vit avec son fidèle serviteur, Gwilherm, et s’ingénie à faire déguerpir quiconque aurait des velléités d’y résider. La famille Otis n’est pas impressionnée : elle vient d’acheter un manoir hanté ! Le fantôme des lieux cherche à les faire fuir… en vain ! Une mystérieuse prophétie aidera peut-être tout le monde à se mettre d’accord. sef@ville-landivisiau.fr +33 2 98 68 11 65 Spectacle de fin d’année des ateliers théâtre « groupe des enfants » du service enfance famille de la ville de Landivisiau. « Les couleurs de l’Arc en Ciel » : panique au royaume de l’arc en ciel : les couleurs sont en grève, et un mystérieux semeur de pagaille se promène avec un plan mystérieux…. « Le fantôme de Canterville » : Le fantôme d’Aliénor de Canterville, morte dans la fleur de l’âge, hante depuis des siècles le château de sa famille, situé à Plouezoc’h, en Bretagne. Elle y vit avec son fidèle serviteur, Gwilherm, et s’ingénie à faire déguerpir quiconque aurait des velléités d’y résider. La famille Otis n’est pas impressionnée : elle vient d’acheter un manoir hanté ! Le fantôme des lieux cherche à les faire fuir… en vain ! Une mystérieuse prophétie aidera peut-être tout le monde à se mettre d’accord. Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau

