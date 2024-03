THÉÂTRE « L’AMOUR VACHE » PAR LES TRÉTEAUX DE MALESTABLE Neufchâtel-en-Saosnois, dimanche 7 avril 2024.

THÉÂTRE « L’AMOUR VACHE » PAR LES TRÉTEAUX DE MALESTABLE Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Une comédie de Viviane Tardivel et Alexis Bondis

La troupe des Tréteaux de Malestable vous invite à sa nouvelle mise en scène !

Désespérée à l’idée de voir son fils agriculteur devenir vieux gars et voir ainsi se perdre l’héritage familial, Marie-Thérèse va inscrire Jean-François à l’émission Cupidon à la ferme. Évidemment, l’arrivée de deux soupirantes et des caméras n’est pas sans troubler la belle harmonie de la ferme.

Tarifs 8€ par adulte et gratuit pour les enfants 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07 16:30:00

Salle polyvalente

Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire

L’événement THÉÂTRE « L’AMOUR VACHE » PAR LES TRÉTEAUX DE MALESTABLE Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire