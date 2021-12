Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados, Dives-sur-Mer [Théâtre] L’Amour Médecin de Molière Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

[Théâtre] L'Amour Médecin de Molière
Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer

2022-02-06 17:00:00 – 2022-06-05

Dives-sur-Mer Calvados
« Il n'y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent point entendre ! » Sganarelle, dans L'Amour médecin, nie l'évidence : si sa fille Lucinde est malade, c'est parce qu'elle désire se marier et qu'il s'y oppose obstinément. Aucun médecin au monde ne pourrait guérir la jeune femme. Sauf un. Heureusement que Lisette, l'habile servante, a plus d'un tour dans son sac pour aider sa maîtresse !

Catégories d'évènement: Calvados, Dives-sur-Mer
Lieu Dives-sur-Mer
Adresse Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 Mai 1945