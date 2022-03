Théâtre : l’amour foot Plouvorn Plouvorn Catégories d’évènement: Finistère

De Robert LAMOUREUX, par la Cie Théâtrale Bons Jours Ensemble, mise en scène Antoine FONDRIER. "La plupart des commerces de la bourgade de Saint-Plonget ont subi de graves déprédations. La police a bien mis à l'ombre quelques-uns des voyous du quartier des Bronchettes, tenus pour responsables, mais Félicien, le meneur, a été rapidement relâché. Les braves gens grondent. Henri Donnadieu, le maire, décide de créer l'Olympique Football de Saint-Plonget et d'y faire jouer Félicien afin de ramener la concorde. Une idée exemplaire dont les intrigues politiques, les imbroglios sentimentaux et les querelles en tout genre vont quelque peu compliquer la réalisation." ​Billets en vente au Café du Centre Plouvorn.

