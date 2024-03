THÉÀTRE L’AMOUR EST DERRIÈRE LA PORTE Seuil-d’Argonne, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Pièces humoristiques présentées par la troupe de théâtre les Apprentis. « L’amour est derrière la porte » comédie en 1 acte de Yvan Taburet. » Ma femme est folle » comédie en 2 actes de Jean Barbier.

• « L’amour est derrière la porte » dans une agence matrimoniale, Mme Colombani a choisi son slogan: « Tous les clients repartent unis ! » Plus facile à dire qu’à faire avec les 4 énergumènes qui cherchent l’âme sœur…. • « Ma femme est folle » Julien est plus intéressé par l’électronique que par sa femme. Elle le quitte. Il se console en assouvissant sa passion pour les ordinateurs et devient très riche ! L’apprenant, sa femme veut revenir…

Plein tarif 8.00 €

Enfants (Pour les de 12 ans) 4.00 €Tout public

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est

