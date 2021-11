Théâtre “L’amour en toutes lettres” Sougy-sur-Loire, 6 novembre 2021, Sougy-sur-Loire.

Théâtre “L’amour en toutes lettres” Salle Élodie 1, place de l’église Sougy-sur-Loire

2021-11-06 20:00:00 – 2021-11-06 21:00:00 Salle Élodie 1, place de l’église

Sougy-sur-Loire 58300 Sougy-sur-Loire

8 EUR Spectacle délocalisé de La Maison (de la Culture) avec Le Théâtre de l’Échappée Belle

Mise en scène : Enrico Clarelli

Interprétation : Ludovic Beyt, Martine Costes-Souyris et Hélène Dedryvère

Adaptation théâtrale d’après l’ouvrage de l’historienne Martine Sévegrand

“”L’amour en toutes lettres” est un récit sur les tourments de la sexualité des français au début du siècle dernier.

Entre 1924 et 1943, des femmes et des hommes, fervents catholiques, ont écrit à l’abbé Viollet pour lui livrer leurs questions, leurs difficultés, et finalement… leur vie sexuelle. Aussi improbable que cela puisse paraître, il fut consulté pour avis et conseil par des catholiques de tous horizons et devint ainsi un grand spécialiste de la morale conjugale.

Afin de s’immerger dans le contexte historique, les trois comédiens invitent le public à s’asseoir autour de tables où figurent des livres d’époque, recréant ainsi l’ambiance d’une réunion d’association de familles chrétiennes au début du 20ème siècle.

À l’heure où résonnent des manifestations d’opinions controversées et où la sexualité se voile de certitudes ou de convictions martelées par l’extrême, les acteurs vous invitent à entendre le témoignage éclairant d’hommes et de femmes à la fois si loin et si proches de nous.”

+33 3 86 93 09 09 https://maisonculture.fr/spectacle/l-amour-en-toutes-lettres

