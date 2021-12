Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy THÉÂTRE – L’AIGLON Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE – L'AIGLON Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy

2021-12-15 20:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle D’Edmond Rostand

Adaptation et mise en scène Maryse Estier

Cie Jordils (Ile-de-France) Comment vivre en étant le fils de Napoléon ? Que faire avec l’héritage de ses parents : s’y opposer ou se taire ? +33 3 83 37 42 42 Théâtre Manufacture

