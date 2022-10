Théâtre « Laïcité, mon amour »

2022-12-08 – 2022-12-08 Des métaphores poétiques et drôles puisées dans la philosophie, la science, la loi.

C’est aujourd’hui l’anniversaire de Marianne. Pour l’occasion, ses parents ont réuni tous ses amis (les élèves) et font offrir des morceaux de pierres à Marianne.

Comme cadeau, Marianne demande la paix dans le monde. Pour l’aider à faire vivre son désir de fraternité entre les Hommes, deux amis fantasques surgissent et l’aident à comprendre ce qui empêche la paix, et à trouver des solutions pour réaliser son souhait

En partenariat avec “Agir pour la laïcité et les valeurs de la République”

Compagnie À pied d’œuvre.

