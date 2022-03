Théâtre – L’agrément Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Théâtre – L'agrément Centre Culturel – La Gabarre Avenue François Mitterrand Tonneins

2022-04-07 20:30:00 – 2022-04-07 21:45:00

Tonneins Lot-et-Garonne 8 8 EUR Par la Compagnie Les Productions du même nom.

Claire Loiseau, quarantenaire carriériste et caractérielle, n’a pas pu avoir d’enfant. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir adopter, elle demande à son ex-mari Clément, poète sans le sou de qui elle n’a toujours pas

divorcé, de simuler qu’ils vivent toujours sous le même toit. Reste seulement à convaincre Mademoiselle Lapie, la pétillante assistante sociale en charge de leur dossier d’agrément…

Une fable post-conjugale où il sera notamment question de La Fontaine, de mauresque gasconne et de Diên Biên Phû…

– Tout Public à partir de 12 ans

– Durée : 1h15

Centre Culturel – La Gabarre Avenue François Mitterrand Tonneins

