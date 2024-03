Théâtre Ladilom Uffholtz, samedi 20 avril 2024.

Théâtre Ladilom Uffholtz Haut-Rhin

Ladilom interroge les chansons cabanes , ces airs nostalgiques et réconfortants, fredonnés impulsivement, de génération en génération. Ces mélodies racontent des histoires personnelles et collectives, la vie dans ses dimensions affectives et politiques. Portés secrètement en soi, ces airs façonnent le rapport aux autres. Les donner à entendre, les partager et les mettre en perspective, c’est multiplier notre manière d’écouter le monde. Ladilom est une invitation à tendre l’oreille. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20

2 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est sophie.haberkorn@gmail.com

