Théâtre Ladies night Saint-Amand-Montrond, 4 décembre 2021, Saint-Amand-Montrond.

Théâtre Ladies night Saint-Amand-Montrond

2021-12-04 21:00:00 – 2021-12-04

Saint-Amand-Montrond Cher

5 EUR Vous avez aimé le film «The Full Monty» ? Vous allez adorer la pièce ! Dans une ville ouvrière du nord, une bande de copains, six chômeurs en fin de droit : un black, un meneur, un timide, un rondouillard, une grande gueule et un rocker se lancent un défi : faire du strip-tease d’hommes comme les Chippendales, pour gagner de l’argent, épater les filles et se prouver qu’ils sont encore capables d’exister au-delà de leur détresse sociale, familiale et morale. Ils sortiront le grand jeu grâce à Glenda, ex-danseuse, qui les soutiendra et les mènera au show final !. Réservations uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoire.

+33 2 48 82 11 33

Pyramide des Métiers d’Art

Saint-Amand-Montrond

