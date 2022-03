Théâtre : La voix des absents Amiens, 19 mars 2022, Amiens.

Théâtre : La voix des absents Amiens

2022-03-19 – 2022-03-19

Amiens Somme

15 RETROSPECTIVE

COMPAGNIE LES PAPAVÉRACÉES

Compagnie associée à la Maison du Théâtre d’Amiens

(Cycle théâtral)

Charlotte Le Bras est artiste associée depuis plusieurs années. Nous avons voulu finir en beauté cette résidence par une rétrospective : Enfance(s), nouvelle création, Une Femme (2019), qui n’avait pratiquement pas été vu lors de sa création en raison de la situation sanitaire et sociale, Pays de Malheur ! (2017), premier spectacle de la compagnie. Les trois pièces forment un triptyque, joué dans le même espace. La compagnie fonctionne comme une troupe qui de projet en projet poursuit un même travail en lisière de la littérature et de la sociologie, inspiré d’Annie Ernaux, Stéphane Beaud, Pierre Bourdieu ou Didier Eribon. Les trois pièces incarnent des paroles venues d’un long silence que le théâtre sait rend visibles, si l’on peut dire, dans les corps. La dimension chorale est toujours présente dans ces pièces empreintes de beaucoup de charme. Par moment la représentation s’ouvre de manière déconcertante sur le présent quand la metteuse en scène arrive en scène pour danser avec les acteurs dans Pays de Malheur ou dans la manière dont les hommes interprètent les femmes dans Une femme. Les acteurs sont des caractères sociaux, des créatures de théâtre pur qui jouent, discutent, lisent, dansent, parlent ou attendent de jouer. Une joie communicative, née d’une radicalité généreuse, caractérise le travail de Charlotte Le Bras et de son équipe.

5h avec pauses

+33 3 22 71 62 90 https://www.amiens.fr/Les-evenements/(organisateur)/maison-du-theatre

Droits réservés

Amiens

