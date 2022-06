Théâtre La vision de Barontius, 27 août 2022, .

Théâtre La vision de Barontius

2022-08-27 19:30:00 – 2022-08-27

« La vision de Barontius » est un des tout premiers textes littéraire de la région au VIIème siècle réanimé théâtralement et musicalement près des lieux qui abritèrent Barontius en son monastère avec Stéphane Godefroy (jeu) et Michel Thouseau (contrebasse).

À 19h30 : Dans l’assiette : spécialités Rabelaisiennes (prix modique) « Il faut soutenir son corps pour que l’âme s’y plaise ». Suivi d’une causerie de Gérard Coulon.

À 21h : Spectacle lumineux, musical et théâtral.

Jardin nature savamment et respectueusement dompté, avec des expos et ponctuellement des représentations. Mais aussi des plants de légumes, aromatiques …

