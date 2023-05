Festhea – sélections Nord et Pas-de-Calais du festival amateur de Tours. Théâtre La Verrière Lille Catégories d’Évènement: Lille

14h : L’odeur de l’eau D’après Les Guerriers, Chambres, André de Philippe Minyana Par le Dumme Kuh Théâtre 17h30 : Audition de Jean-Claude Carrière Par la Cie de La Folle Avoine 21h : Bartleby, le scribe de Herman Melville Adaptation par le Théâtre du Jeudi Dimanche 28:

14h : 1970– D’Adélaïde Carolus Par le Maringouin 17h30 : # I Love My Job – création collective Par la Troupe Jean Blondeau Théâtre La Verrière 28 rue Alphonse Mercier Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.verriere.org/la-saison/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

