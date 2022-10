[Théâtre] La véritable histoire de d’Artagnan Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Seine-Maritime Saint-Nicolas-d’Aliermont Une épopée clownesque à la croisée des Monty Python, de Sergio Leone et de Buster Keaton, le véritable Charles de Bats de Castelmore, dit D’Artagnan, n’est pas celui qu’on croit. Plus inspiré par la poésie que par l’art de la guerre, il n’a qu’une seule idée en tête : trouver le vers parfait, l’alexandrin absolu. Mais le destin à pour lui d’autres projets… Il place sur sa route trois mousquetaires tonitruants, un Louis xiii benêt, une Anne d’Autriche au parfum envoutant et un Duc de Burkingham exalté. Bien malgré lui, d’Artagnan s’embarque dans une épopée rocambolesque au cours de laquelle il devra se battre en duel, traverser la manche, braver les tempêtes, réapprendre l’anglais, côtoyer de près les dessous du pouvoir royal et, surtout, affronter ses propres démons. « Quatre comédiens époustouflants, un quator qui sait tout faire. Les gags, les allussions déjantées et les quipropuos fusent. Un spectacle plein de verve et de gaîté » Mise en scène Fred Robbe,

avec Olivier Blond, frédéric Lefevre, Fabrice Prowansal et Fred Robbe – Dans le cadre du Festival Novembre en Normandie

