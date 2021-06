La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Théâtre : la troupe de l’Aspitrerie présente « L’Elysée » La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

13 juin 2021
Centre culturel Tisot Avenue Bartolini
La Seyne-sur-Mer

La Seyne-sur-Mer Var Autisme PACA organise avec le soutien de la Ville de La Seyne sur Mer une représentation théâtrale gratuite « L’Elysée ».

Autisme PACA organise avec le soutien de la Ville de La Seyne sur Mer une représentation théâtrale gratuite « L'Elysée ».

Cette pièce a été co-écrite par des comédiens autistes. Toute ressemblance avec des personnages existants est fortuite.

autismepaca@gmail.com

Cette pièce a été co-écrite par des comédiens autistes. Toute ressemblance avec des personnages existants est fortuite.

