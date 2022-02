Théâtre : La troupe de la SEP se prépare : les 12 et 13 ANNULES Faye-sur-Ardin Faye-sur-Ardin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Faye-sur-Ardin

Théâtre : La troupe de la SEP se prépare : les 12 et 13 ANNULES Faye-sur-Ardin, 12 février 2022, Faye-sur-Ardin. Théâtre : La troupe de la SEP se prépare : les 12 et 13 ANNULES Faye-sur-Ardin

2022-02-12 – 2022-02-12

Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres Faye-sur-Ardin La troupe de la SEP reprend ses habitudes théâtrales, un peu décalées par rapport aux habitudes. En effet, les représentations seront données à l’espace Magnolia .

Une première partie intitulée (Sur…Prises) précédera la comédie(Chat et souris) de Ray Cooney.

Les réservations sont ouvertes depuis hier, de 18h00 à 21h00, sauf le dimanche. La troupe de la SEP reprend ses habitudes théâtrales, un peu décalées par rapport aux habitudes. En effet, les représentations seront données à l’espace Magnolia .

Une première partie intitulée (Sur…Prises) précédera la comédie(Chat et souris) de Ray Cooney.

Les réservations sont ouvertes depuis hier, de 18h00 à 21h00, sauf le dimanche. +33 7 81 53 15 49 La troupe de la SEP reprend ses habitudes théâtrales, un peu décalées par rapport aux habitudes. En effet, les représentations seront données à l’espace Magnolia .

Une première partie intitulée (Sur…Prises) précédera la comédie(Chat et souris) de Ray Cooney.

Les réservations sont ouvertes depuis hier, de 18h00 à 21h00, sauf le dimanche. théâtre

Faye-sur-Ardin

dernière mise à jour : 2022-02-07 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Faye-sur-Ardin Autres Lieu Faye-sur-Ardin Adresse Ville Faye-sur-Ardin lieuville Faye-sur-Ardin Departement Deux-Sèvres

Théâtre : La troupe de la SEP se prépare : les 12 et 13 ANNULES Faye-sur-Ardin 2022-02-12 was last modified: by Théâtre : La troupe de la SEP se prépare : les 12 et 13 ANNULES Faye-sur-Ardin Faye-sur-Ardin 12 février 2022 Deux-Sèvres Faye-sur-Ardin

Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres