[Théatre] La Traviata Saint-Satur, dimanche 7 avril 2024.

L’association culturelle amag’ART, de Saint-Satur a saisi l’opportunité de proposer le spectacle La Traviata à la salle des fêtes.

On joue 90 % de la Traviata originale (œuvre de Giuseppe Verdi, écrite en 1853), on se déplace dans les campagnes, près d’un public qui n’a pas accès à l’opéra .

Matteo Carminati, créateur et promoteur du spectacle, est venu donner le coup d’envoi du projet Violetta/Traviata, à Saint-Satur on a choisi de mettre en évidence, Violetta et sa dame de compagnie, Annina, il y a une ambiance musicale entre les deux dames.

On commence par la mort de Violetta et Annina dira est-ce que vous connaissez cette histoire ?

On va la revivre ensemble… 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:30:00

fin : 2024-04-07

22 Rue du Pré de Chappes

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire

