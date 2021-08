GoullesGoulles Goulles Goulles 19430, Goulles Théâtre La Traversée d’Alice – Festival de Lusège Goulles Goulles GoullesGoulles Catégories d’évènement: 19430

Goulles

Théâtre La Traversée d'Alice – Festival de Lusège 2021-08-24 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-24

Goulles 19430 Mise en scène : Clémentine HARO

Jeu : Maxime BONNAND, Tata CASTAÑEDA HINCAPIE,

Emmanuel DEMONSANT, Fabrice HENRY, Coralie LEBLAN,

Vincent POUDEROUX, Romane PONTY BESANGER

Création lumière et son : Pierre ISSANDOU,

Pierre PICON, Paul MAILLOT

Construction et regard extérieur : Paul CORDENOD Alice, prise dans les courants d’une terrible tempête, atteint les rives du Royaume du Pire, gouverné par une Reine autoritaire et cruelle qui s’obstine à couper la tête à ceux et celles qui arrivent par la mer.

En traversant les frontières, elle rencontre un chat romantique et cynique, un lapin perdu dans la cadence, un ver à soie sans queue ni tête, une reine rockeuse incomprise… tous imposent leur rythme à Alice, qui cherche éperdument le sens du manège. « LA TRAVERSÉE D’ALICE » est un conte moderne s’inspirant librement du chef-d’oeuvre de Lewis Carroll. https://www.laluzege.fr/ Mise en scène : Clémentine HARO

