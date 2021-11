Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210, Vigneulles-lès-Hattonchâtel THÉÂTRE : ‘LA TRAHISON D’ENSTEIN’ Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: 55210

THÉÂTRE : 'LA TRAHISON D'ENSTEIN' 
2 février 2022
salle Saint-Rémy 3 rue de l'abreuvoir Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 8 EUR Après plusieurs mois de “stand-by”, la troupe des Entr’acteurs de Solgne est de retour sur les planches pour jouer la pièce “La trahison d’Enstein”, d’Éric-Emmanuel Schmitt. Synopsis : sur les rives d’un lac du New Jersey, aux États-Unis, Einstein rencontre un vagabond et sympathise avec lui. Pacifiste militant, le savant sait que les nazis cherchent à obtenir l’arme nucléaire à partir de ses découvertes. Le “projet Manhattan”, lancé par le président Roosevelt, aboutira à la bombe atomique. À ce vagabond en rupture avec la société, Einstein se confie, rongé par la culpabilité. Mise en scène : Ludovic Gérastre

entracteurs2solgne@gmail.com +33 7 70 45 89 38

