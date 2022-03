Théâtre “La toile d’araignée” Imphy Imphy Catégories d’évènement: Imphy

Nièvre

Théâtre "La toile d'araignée" Théâtre L'Entr'Deux 3, rue de la Cure Imphy

2022-03-19

Imphy Nièvre Imphy 10 EUR Depuis 20 ans, lors de ses différentes représentations, la troupe “Les Elavérins” rencontre un grand succès à Moulins et dans d’autres communes de l’allier. Cette troupe sera pour la première fois présente sur la scène du théâtre L’ENTR’DEUX d’Imphy pour son nouveau spectacle, “la toile d’araignée”, une pièce policière d’Agatha Christie écrite en 1954. Dans un manoir des environs de Londres, Clarissa, épouse de Henry Hailsham-Brown qui travaille au ministère des Affaires étrangères, s’ennuie quelque peu.

