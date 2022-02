Théâtre – La Tendresse Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Théâtre – La Tendresse Saint-Brieuc, 1 mars 2022, Saint-Brieuc. Théâtre – La Tendresse La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-03-01 20:00:00 – 2022-03-02 21:45:00 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Pour un monde meilleur, ensemble

Faire partie du groupe des hommes aujourd’hui, en être exclu ou s’en désolidariser : voilà les choix qui s’offrent aux garçons réunis pour La Tendresse. Les certitudes de leurs pères ont vacillé ; eux-mêmes se reconnaissent très peu dans les schémas ancestraux. Ils ont l’âge des premières fois, l’énergie tonitruante de la jeunesse et les pleins pouvoirs sur leur corps. Par la parole ou la danse, ils interrogent leur identité et les contours de leur relation aux autres en général, aux femmes en particulier.

Dès 14 ans. accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda/blanche-neige-histoire-dun-prince-3/ Pour un monde meilleur, ensemble

Dès 14 ans. La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

