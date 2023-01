Théâtre “La Tempête de Shakespeare » Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Théâtre "La Tempête de Shakespeare » Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

2023-01-24

Dordogne 10 EUR Sur l’île-bateau de Prospero agitée par les vents, une lutte contre l’obscurantisme pour mieux dépasser nos démons. La pièce est un appel aux valeurs de tolérance et de compassion que nous devons affirmer haut et fort dans nos théâtres. Une fabrique d’images et de sens :

sans doute la pièce la plus opératique de tout le théâtre de Shakespeare faisant la part belle au conte, à l’image, à la musique. La musique, vecteur de l’enchantement :

L’île est un espace d’étrangeté où s’exacerbe les traits de caractères de chacun (le sombre, l’utopie, la cupidité, le désir charnel …). La musique y tient une place essentielle, baroque, chants et travail sur le son, peuplent l’île de rumeurs, de bruits étranges ou d’airs mélodieux. +33 5 53 31 09 49 Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda

