Théâtre : la surprise à Lesparre Lesparre-Médoc, 18 février 2023, Lesparre-Médoc .

Théâtre : la surprise à Lesparre

Espace François Mitterrand Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Gironde Rue Jean-Jacques Rousseau Espace François Mitterrand

2023-02-18 20:30:00 – 2023-02-18

Rue Jean-Jacques Rousseau Espace François Mitterrand

Lesparre-Médoc

Gironde

15 EUR La troupe du Rotary Club des Portes du Médoc vous propose « la surprise », pièce de théâtre en 3 actes de Pierre Sauvil.

« Cette comédie nous raconte l’improbable rencontre de deux hommes totalement différents. L’un est un grand PDG, riche, odieux et malhonnête, l’autre est un petit retraité, adorable et intègre. Logiquement, ces deux-là n’auraient jamais dû se trouver sur la même route. Pourtant les circonstances vont les obliger à s’affronter, pendant vingt-quatre heures, dans un combat abominablement désopilant. Mais quelle sera donc l’issue de cette rencontre inattendue entre un méchant PDG et un gentil retraité ? « .

Les recettes des représentations serviront aux associations médocaines ou nationales.

Sur réservation.

La troupe du Rotary Club des Portes du Médoc vous propose « la surprise », pièce de théâtre en 3 actes de Pierre Sauvil.

« Cette comédie nous raconte l’improbable rencontre de deux hommes totalement différents. L’un est un grand PDG, riche, odieux et malhonnête, l’autre est un petit retraité, adorable et intègre. Logiquement, ces deux-là n’auraient jamais dû se trouver sur la même route. Pourtant les circonstances vont les obliger à s’affronter, pendant vingt-quatre heures, dans un combat abominablement désopilant. Mais quelle sera donc l’issue de cette rencontre inattendue entre un méchant PDG et un gentil retraité ? « .

Les recettes des représentations serviront aux associations médocaines ou nationales.

Sur réservation.

rotary Club Pauillac

Rue Jean-Jacques Rousseau Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-12-09 par