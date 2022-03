THÉÂTRE “LA SURPRISE” A CHEVIRÉ-LE-ROUGE Baugé-en-Anjou, 2 avril 2022, Baugé-en-Anjou.

THÉÂTRE “LA SURPRISE” A CHEVIRÉ-LE-ROUGE Salle Grimault Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou

2022-04-02 – 2022-04-02 Salle Grimault Cheviré-le-Rouge

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR La troupe du théâtre Grimault joue la pièce de théâtre “La Surprise” de Pierre SAUVIL.

C’est l’étrange rencontre de deux personnes totalement différentes: l’une est une grande PDG, odieuse et malhonnête, l’autre est un petit retraité, adorable et intègre.

Logiquement, ces deux là n’auraient jamais dû se trouver sur la même route. Pourtant les circonstances vont les obliger à s’affronter, pendant 24 heures, dans un combat abominablement désopilant.

Évidemment, un conflit entre une méchante PDG et un gentil retraité, on sait bien comment ça se termine dans les histoires inventées: les bons gagnent toujours.

Et si, pour une fois, le théâtre ressemblait à la réalité ?

Théâtre “La Surprise” à Cheviré-le-Rouge

+33 2 41 90 12 01

La troupe du théâtre Grimault joue la pièce de théâtre “La Surprise” de Pierre SAUVIL.

C’est l’étrange rencontre de deux personnes totalement différentes: l’une est une grande PDG, odieuse et malhonnête, l’autre est un petit retraité, adorable et intègre.

Logiquement, ces deux là n’auraient jamais dû se trouver sur la même route. Pourtant les circonstances vont les obliger à s’affronter, pendant 24 heures, dans un combat abominablement désopilant.

Évidemment, un conflit entre une méchante PDG et un gentil retraité, on sait bien comment ça se termine dans les histoires inventées: les bons gagnent toujours.

Et si, pour une fois, le théâtre ressemblait à la réalité ?

Salle Grimault Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-10 par