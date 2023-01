Théâtre La Souricière Saulieu Saulieu Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Toute l’Angleterre est bloquée par d’importantes chutes de neige, le jour où les Ralston reçoivent leurs premiers clients dans leur nouvelle maison d’hôtes. La radio annonce qu’une certaine Maureen Lyon a été étranglée au 24 Culver Street à Londres dans des circonstances étranges. L’après-midi suivant, l’inspectrice Trotter arrive à skis et annonce que l’assassin est dans la maison. Complètement isolés, un nouveau crime se profile et la souricière se referme … Cette intrigue policière dont la première représentation à Londres date de 1952 est la pièce dont le nombre de représentations consécutives est le plus grand de tous les temps. Elle a dépassé les 28 500 représentations en 2021. Ses personnages hauts en couleurs, son intrigue bien ficelée et la chute surprenante ne manqueront pas de conquérir un large public. culture.saulieu@gmail.com Espace jean bertin Avenue de la Gare Saulieu

