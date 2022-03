Théâtre “La souricière” Imphy, 24 septembre 2022, Imphy.

Théâtre “La souricière” Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy

2022-09-24 20:00:00 – 2022-09-24 Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure

Imphy Nièvre Imphy

10 EUR Pièce mise en scène par Marie-Christine Dumont de la troupe Par les Dés Masqués d’après l’œuvre d’Agatha Christie.

Bienvenue dans la campagne londonienne où Mollie et Giles Raston, jeune couple d’apprentis hôteliers, décident d’ouvrir leur pension de famille. Alors qu’arrivent leurs premiers pensionnaires aux caractères bien ficelés – la détestable Madame Boyle, l’espiègle Christopher Wren, le rigoureux Major Metcalf, l’étrange Mademoiselle Casewell et le fantasque Monsieur Paravicini – une tempête de neige s’abat sur le cosy manoir de Monskwel.

Une information de crime sordide diffusée à la radio et voilà que débarque le soir même le méticuleux inspecteur Trotter pour annoncer que l’un d’entre eux est un meurtrier…..

arecti@gmail.com +33 3 86 50 15 60 http://www.montheatre.org/

Pièce mise en scène par Marie-Christine Dumont de la troupe Par les Dés Masqués d’après l’œuvre d’Agatha Christie.

Bienvenue dans la campagne londonienne où Mollie et Giles Raston, jeune couple d’apprentis hôteliers, décident d’ouvrir leur pension de famille. Alors qu’arrivent leurs premiers pensionnaires aux caractères bien ficelés – la détestable Madame Boyle, l’espiègle Christopher Wren, le rigoureux Major Metcalf, l’étrange Mademoiselle Casewell et le fantasque Monsieur Paravicini – une tempête de neige s’abat sur le cosy manoir de Monskwel.

Une information de crime sordide diffusée à la radio et voilà que débarque le soir même le méticuleux inspecteur Trotter pour annoncer que l’un d’entre eux est un meurtrier…..

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy

dernière mise à jour : 2022-03-15 par