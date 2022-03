Théâtre : La souricière d’Agatha Christie Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Théâtre : La souricière d’Agatha Christie Barneville-Carteret, 25 mars 2022, Barneville-Carteret. Théâtre : La souricière d’Agatha Christie Barneville-Carteret

2022-03-25 – 2022-03-25

Barneville-Carteret Manche Organisé par l’association LEZ’ARTS Années 50, un soir de fortes chutes de neige.

Un meurtre est commis à Londres. Non loin de là, dans la pension de famille “Monkswell Manor”, logent le couple Ralston et leurs cinq hôtes particuliers… Un inspecteur vient leur annoncer que le meurtrier de Londres se trouve parmi eux… Cette pièce célèbre d’Agatha Christie vous plongera dans un grand Cluedo où le doute, la suspicion, la comédie, les coups de théâtre seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir du spectateur ! Le vendredi 25 et le samedi 26 mars à 20h30, le dimanche 27 mars à 16h00.

Salle des douits de Barneville-Carteret. Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin. Organisé par l’association LEZ’ARTS Années 50, un soir de fortes chutes de neige.

Un meurtre est commis à Londres. Non loin de là, dans la pension de famille “Monkswell Manor”, logent le couple Ralston et leurs cinq hôtes particuliers… Un… reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 04 90 58 Organisé par l’association LEZ’ARTS Années 50, un soir de fortes chutes de neige.

Un meurtre est commis à Londres. Non loin de là, dans la pension de famille “Monkswell Manor”, logent le couple Ralston et leurs cinq hôtes particuliers… Un inspecteur vient leur annoncer que le meurtrier de Londres se trouve parmi eux… Cette pièce célèbre d’Agatha Christie vous plongera dans un grand Cluedo où le doute, la suspicion, la comédie, les coups de théâtre seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir du spectateur ! Le vendredi 25 et le samedi 26 mars à 20h30, le dimanche 27 mars à 16h00.

Salle des douits de Barneville-Carteret. Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin. Barneville-Carteret

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu Barneville-Carteret Adresse Ville Barneville-Carteret lieuville Barneville-Carteret Departement Manche

Barneville-Carteret Barneville-Carteret Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barneville-carteret/

Théâtre : La souricière d’Agatha Christie Barneville-Carteret 2022-03-25 was last modified: by Théâtre : La souricière d’Agatha Christie Barneville-Carteret Barneville-Carteret 25 mars 2022 Barneville-Carteret manche

Barneville-Carteret Manche