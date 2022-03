THEATRE “LA SOURICIÈRE ” A L’ESPACE JACQUES DEMY À DIVATTE SUR LOIRE Divatte-sur-Loire, 5 mars 2022, Divatte-sur-Loire.

THEATRE “LA SOURICIÈRE ” A L’ESPACE JACQUES DEMY À DIVATTE SUR LOIRE Espace Jacques Demy 11 Rue du Stade Divatte-sur-Loire

2022-03-05 – 2022-03-05

Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique Divatte-sur-Loire

3 EUR Un meurtre, une pension de famille, un paysage paralysé par la neige et huit protagonistes…Que font ils ici? Que sont t’ils venus chercher? Entre mensonges et dissimulations, cette comédie policière menée par des personnages hauts en couleur, le tout dans un décor revisité version année 70vous tiendra en haleine jusqu’au bout. Qui la souricière va t’elle attraper ?

Notre billetterie internet est déjà ouverte (accédez via le bouton “réserver” sous Facebook ou sur notre site internet) et nos permanences sur place à partir du 12 Février. A très bientôt.

Théatre “La Souricière” d’ Agatha Christie à l’espace Jacques Demy à Divatte sur Loire du 5 au 26 mars

https://www.theatredupointrouge.com/

Espace Jacques Demy 11 Rue du Stade Divatte-sur-Loire

