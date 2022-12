Théatre : La SEP Faye-sur-Ardin, 13 janvier 2023, Faye-sur-Ardin Faye-sur-Ardin.

Théatre : La SEP

2023-01-13 – 2023-01-13

EUR 8 La troupe de la Société d’éducation populaire de Faye entame la dernière ligne droite en vue de son spectacle

théâtral de début 2023.

Le programme sera composé de deux parties : tout d’abord, Casting, une création de la troupe, puis la comédie de Patrick Haudecoeur et Gérard Sibleyras, Silence, on tourne ! devraient réjouir le public.

Les représentations auront lieu les vendredi 13, samedi 14, samedi 21, vendredi 27, samedi 28 janvier à 20 h 30 et les dimanches 15 et 22 janvier à 14 h 30, à l’espace Magnolia de Faye-sur-Ardin.

Les réservations seront ouvertes à partir du 2 janvier de 18 h à 21 h (sauf dimanches) au 07.81.53.15.49.

Entrée 8 €.

