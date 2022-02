Théâtre: La SEP Faye-sur-Ardin, 26 février 2022, Faye-sur-Ardin.

Théâtre: La SEP Faye-sur-Ardin

2022-02-26 – 2022-02-26

Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres Faye-sur-Ardin

La troupe de théâtre est prête à accueillir le public dans la salle de l’espace Magnolia. Après l’interruption en 2021, les acteurs sont impatients. Spectacle en deux parties: Sur Prises (dont il ne nous est pas possible de dévoiler le thème) et Chat et Souris de Ray Cooney.

+33 7 81 53 15 49

Faye-sur-Ardin

