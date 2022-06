Théâtre – La Saga de Molière Fontvieille, 28 juin 2022, Fontvieille.

Théâtre – La Saga de Molière

Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône Chemin de Montauban Château de Montauban

2022-06-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-28 22:00:00 22:00:00

Chemin de Montauban Château de Montauban

Fontvieille

Bouches-du-Rhône

Avec La Saga de Molière, la compagnie Les Estivants, dirigée par l’autrice et metteuse en scène Johana Giacardi, crée son premier spectacle d’envergure pour les 400 ans de la naissance de Molière et s’empare du récit épique de la vie et de la quête du dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Quand a véritablement eu lieu l’âge d’or de Molière ? Dans l’instabilité des jeunes années ou dans le confort des dernières ?



Avec Valentine Basse, Anne-Sophie Derouet, Nais Desiles, Johana Giacardi, Edith Mailaender

Ecriture et mise en scène Johana Giacardi

Création lumière Lola Delelo

Création sonore Valentine Basse

Décors et accessoires Camille Lemonnier assistée de Valentine Basse, Julie Cardile et Edith Mailaender

Création costumes Albane Roche-Michoudet, Naïs Desiles, Johana Giacardi, Camille Lemonnier

Chargée de production-diffusion Lisiane Gether

Production Les Estivants Production déléguée de tournée Théâtre du Gymnase-Bernardines

Coproduction Théâtre Antoine Vitez, Pôle Arts de la Scène, Théâtre Antoine Vitez, Théâtre du Gymnase-Bernardines



Librement inspiré du Roman de Monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov.



Dans le cadre de Pays d’Arles, Capitale provençale de la culture.



Entrée libre sur réservation

C’est sur les chemins de la ruralité, fidèle à l’esprit Molière, que la troupe des Estivants nous régalera de sa saga, sur le parvis du Château de Montauban !

+33 4 90 54 67 49 https://www.lestheatres.net/fr/a/2986-aller-vers—la-saga-de-moliere

