Hérault C’est en 1994 que les premiers spectacles voient le jour dans un esprit « troubadouresque » : musiciens, jongleurs, bateleurs, échassiers… Dès 1995 la création de leur premier spectacle mêle arts du cirque, musique traditionnelle occitane, poésie et chant.

Aujourd’hui, en 2023, 5 musiciens, suivant la tradition, qui jamais ne se rouille, des troubadours d’antan qui allaient par chemin offrir aux braves gens qui aiment les chatouilles, des chansons peu communes et des jeux de leurs mains, égrènent des musiques de rue, des chansons languedociennes, airs à danser, refrains à fredonner… Accordéon, vielle à roue, contrebassine, violon, flûte, tambour, percu, chants. Par la Compagnie l’Art à Tatouille Aujourd’hui, en 2023, 5 musiciens, suivant la tradition, qui jamais ne se rouille, des troubadours d’antan qui allaient par chemin offrir aux braves gens qui aiment les chatouilles, des chansons peu communes et des jeux de leurs mains. La Salvetat-sur-Agout

