Aimez-moi à Nantes (44) Théâtre La Ruche Nantes, 11 novembre 2023, Nantes.

Aimez-moi à Nantes (44) Samedi 11 novembre, 20h30 Théâtre La Ruche 14€ / 9€ / 6€

Je cherche un homme qui ressemble à un homme. Un homme en somme. C’est beau et puis c’est chaud les hommes. Et plus c’est rare et plus c’est beau… J’aimerais que ce soit moins rare et tant pis si c’était moins beau !

Accompagnée de son looper et de petits instruments vintage, Kloé Lang nous embarque dans un concert-spectacle insolite. Et puisque rien ne l’effraie, elle s’attaque à des chansons de Barbara et Janis Joplin : deux femmes libres dont le répertoire lui inspire cette histoire intime. Une histoire d’amour, de manque d’amour, une ode à la liberté. Kloé livre un projet poétique et sensible où l’humour n’est jamais très loin.

https://www.youtube.com/watch?v=185pMSNVqJU

En première partie de Chloé Lacan et Thibaud Defever (Happy Ends)

Théâtre La Ruche 8 rue Félibien, 44 000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=185pMSNVqJU »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

